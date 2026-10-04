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中職／林佳緯3安擊敗悍將進季後賽名單 險失隊友首勝球

中央社／ 新北4日電
中華職棒富邦悍將隊4日在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，1局上，獅隊林佳緯（圖）成功回到本壘得分，助隊先馳得點。中央社 中央社
中華職棒富邦悍將隊4日在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，1局上，獅隊林佳緯（圖）成功回到本壘得分，助隊先馳得點。中央社 中央社

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中職統一獅隊外野手林佳緯用單場3安幫助球隊以6比1擊敗富邦悍將隊，成為總教練林岳平口中的季後賽必帶人選，但林佳緯賽後不小心將隊友首勝球丟到看台，好在成功要回。

統一7-ELEVEn獅隊林佳緯在1局上敲出安打後，靠隊友高飛犧牲打跑回第1分，3局上又敲出1分打點二壘安打，開啟球隊單局4分攻勢。林岳平賽後接受媒體聯訪時表示，林佳緯的近況有回升，若能保持下去，對後續賽事有極大幫助，9日要開打的季後賽名單中一定有林佳緯。

這是林佳緯本季第1次單場3安打，林佳緯表示，這次回到一軍後，手感越來越好，想要調整到最佳狀態，準備後面重要的比賽，「希望能夠複製去年或前年的成績，學長也跟我說，不管怎麼樣，接下來表現好才是最重要的」。

因季後挑戰賽在即，獅隊今天僅讓洋投喬登（Jordan Balazovic）先發3局就換下，接手的新人朱柏翰一軍生涯初登板就是2局無失分，外加1次三振，奪下生涯首勝。

林岳平表示，朱柏翰搶好球的能力不錯，不過今天賽事畢竟張力較低，不會因此考慮帶進季後賽，「我們會持續培養他，看能不能明年成為投手群的戰力」。

另外，今天雖讓張皓崴回到二壘防區，但季後賽仍會安排張皓崴鎮守外野。

林佳緯沒注意朱柏翰拿下勝投，賽後將球丟給觀眾，好在是自家球迷，林佳緯用自己的簽名球成功「交易」，要回朱柏翰的紀錄球，林佳緯說：「我不知道是他首勝，還好很快找回來。」

林佳緯 林岳平 統一獅

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