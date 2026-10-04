中職／葉君璋對威克消失的全壘打有感 不可能的事就是發生了

樂天桃猿隊今天在桃園主場以4：9不敵味全龍隊，2局下洋砲威克原本3分砲改判二壘打，原本應該領先3分的局面只剩1分，龍隊總教練葉君璋賽後談到這個罕見情況，認為確實對比賽勝負影響很大。

猿隊2局下2出局攻占一、二壘，威克從曹祐齊的手中揮出左外野方向深遠飛球，裁判第一時間判定全壘打，後來檢視比賽畫面，小白球竟然剛好夾在全壘打牆、廣告看板之間的縫隙，根據場地規則改判二壘打。

當時兩隊2：2平手，威克本季第9支全壘打突然消失，猿隊也從5：2變成3：2，因為裁判主動審視比賽畫面，發現這一球確實沒有飛過全壘打牆，而是龍隊左外野手王順從廣告看板上方把球撈出來，因此改判二壘打。

兩隊打完前8局只有1分差距，龍隊9局上攻下4分，終場以5分之差獲勝，葉君璋說：「本來以為威克轟出全壘打，後來發現球在場內，真的是這樣；自己在球場這方面真的要小心，不可能的事就是發生了。」

另外，猿隊總教練曾豪駒本來考量，如果打到明天還有爭奪下半季冠軍的機會，確定推出洋投威能帝先發對決富邦悍將隊；但今天猿、龍之戰打到第7局，中信兄弟隊已在台中自力封王，猿隊明天先發投手改成鍾亦恩，悍將推出李東洺挑戰本季第11勝。