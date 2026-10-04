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中職／龍準備和兄弟、獅勝隊爭霸 葉君璋：我們是全年第1球隊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊備戰總冠軍賽，總教練葉君璋認為不管對手是誰，實力都在伯仲之間。記者藍宗標／攝影
味全龍隊備戰總冠軍賽，總教練葉君璋認為不管對手是誰，實力都在伯仲之間。記者藍宗標／攝影

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味全龍隊今天在桃園球場以9：4擊敗樂天桃猿隊，結束本季120場例行賽，下次出賽就是17日在台北大巨蛋進行的總冠軍賽首戰，對手是中信兄弟、統一獅隊在季後賽首輪勝隊。

龍隊總教練葉君璋說：「實力都在伯仲之間，最大重點要把自己準備好。」

龍隊今年戰績67勝53敗，不但改寫隊史單季最多勝紀錄（原是2023年62勝），也是年度戰績排名第1，葉君璋霸氣十足展現決心：「畢竟我們是全年第1的球隊，全力打總冠軍賽，就看誰進來。」

葉君璋不願猜測兄弟或是獅隊晉級總冠軍賽，但他認為兄弟下半季氣勢很旺，又是傳統球隊，常常打進季後賽和總冠軍賽，經驗非常豐富，龍隊一定要拿出好表現才行。

龍隊將在9日、12日、15日進行3場練習賽，對手是列特博生技、U23中華隊，全力備戰總冠軍賽，葉君璋今天賽前就透露，爭霸戰陣容和例行賽相較，變動不會太大。

葉君璋 兄弟 中職

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