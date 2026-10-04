中職／從上半季墊底殺回下半季冠軍 平野惠一向全球象迷說抱歉與恭喜

中信兄弟隊谷底反彈，揮別打得一塌糊塗的上半季，在下半季奪還季冠軍，挺進季後賽。總教練平野惠一喊話今晚享受，明天開始還有必須要做的事，「就是我們要拿回台灣第一！」重用雙箭頭張仁瑋、張士綸，成為兄弟下半季突圍關鍵之一，兩人人氣也水漲船高，讓隊長王威晨都吃味，開玩笑說：「繞場時發現都是張士綸和張仁瑋的毛巾。」

兄弟上半季只拿下20勝（還有1場未賽），投打表現全面居後段班，失去長年強權的風采；進入下半季後，兄弟戰情反轉，隨著8月一波8連勝帶動戰績，重新衝上領先集團，最終在下半季第60場比賽，確定拋下封王彩帶。

「全台灣、全世界中信球迷，恭喜你們，我們拿到下半季冠軍。」平野惠一對上半季的戰績表達歉意，「對於球團、選手、教練、應援團、PS女孩、工作人員，上半季讓大家留下不好回憶，真的非常抱歉。」

平野將兄弟下半季的反撲，歸功球迷力挺，「可以在最後一場拿到冠軍，都是多虧了中信兄弟最棒的球迷們。」他也提到，享受季冠軍的喜悅只在今晚，「從明天開始還有必須要做的事，就是我們要拿回台灣第一。」

隊長王威晨也說：「目標一定是總冠軍！」他提到，選手們辛苦帶傷拚戰整季，重要動力來自球迷的加油聲，包括昨天新莊、今天洲際，「真的很大聲，你們（象迷）滿優秀的。」

王威晨也以幽默的方式誇讚自己的兩位迷弟，笑說：「有一個問題，剛剛我在繞場時發現都是張士綸和張仁瑋的毛巾，我和江坤宇的毛巾有點少，應該是我們毛巾比較難買吼？」兄弟下半季的逆襲，功勞少不了張仁瑋、張士綸組成的雙箭頭帶動球隊攻勢，兩人在下半季都敲70支安打，並列隊內最多，也在象迷之間人氣急竄。