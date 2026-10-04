中職／猿打到第7局就無緣季後賽 龍單季67勝隊史新高

樂天桃猿隊爭取季後賽門票的最後希望，今天在桃園球場對味全龍隊之戰打到第7局，正式宣告破滅，同時間中信兄弟隊在台中洲際球場以12：1大勝台鋼雄鷹隊，搶到下半季冠軍，猿隊確定無法連兩年晉級總冠軍賽，最終在11645名觀眾面前以4：9不敵龍隊。

猿隊去年在總冠軍賽以4勝1敗扳倒兄弟，隊史第8次封王，今年下半季拚到倒數第2戰遭淘汰，也中斷連續4年闖進季後賽紀錄，明天將是桃園主場最後一場比賽，和同樣無緣季後賽的富邦悍將隊交手。

龍、猿首局都有攻勢，分別攻下兩分，猿隊2局下靠洋砲威克二壘打取得3：2領先，龍隊3局上立刻反擊，王順和先揮出安打，張政禹、曾聖安都獲保送形成滿壘，接著蔣少宏安打攻下兩分打點，反以4：3超前。

兩隊打完前5局比數不變，猿隊6局下靠林子偉保送、陳晨威二壘打追成4：4，但龍隊7局上靠劉基鴻二壘打、猿隊投手蘇俊璋暴投攻下超前分，9局上再靠5支安打、兩次四死球（1次觸身球）進帳4分，猿隊最後半局無力反擊。

劉基鴻5打數3安打，攻下1分打點、跑回兩分，蔣少宏4打數2安打，也有3分打點；趙璟榮中繼2.1局是生涯單場最長局數，只被揮出1支安打、無失分，2局下為球隊化解失分危機，獲選單場MVP。

龍隊打完本季120場例行賽，戰績67勝53敗，不但改寫隊史單季最多勝紀錄（原是2023年62勝），也以年度戰績排名第1，直接晉級17日開打的總冠軍賽，對手將是兄弟、統一獅隊的勝隊。