中職／悍將連7季勝率不到5成 兩天內換賽道從爭季後賽落入榜眼決定戰

富邦悍將隊季末頹勢止不住，今天再以1：6輸給統一獅隊，確定連續7季勝率不到5成，昨天剛在季後賽之爭確定出局，明天與樂天桃猿隊之戰已經變成榜眼決定戰。

悍將此役二局下的攻勢滿壘空手而歸，隨即遭獅隊在三局上灌進4分大局，悍將洋投悍里歐先發只撐2.1局失5分，被敲4安打、2保送，為戰局早早挖了大坑。

獅隊先發投手喬登以3局無失分收工，後續朱柏翰、胡智爲、鄭澔同樣讓悍將分數掛蛋。第九局鍾允華登板，面對3人都沒解決，將無人出局滿壘危機交到黃竣彥手中，陳真以高飛犧牲打送回分數，避免遭到完封。

悍將輸球後全年戰績58勝61敗，確定自2020年起連續7季勝率不到5成，且球團史10年，除了2019年63勝55敗外，其餘9季都不到5成勝率。

此外，隨著全年第5的中信兄弟隊奪得下半季冠軍，退出選秀順位爭奪戰，明年將在最末3位選人，明天悍將、猿隊在桃園棒球場的賽季最終戰，成為「榜眼決定戰」，輸家拿下榜眼、贏家落到探花。