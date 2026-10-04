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圖輯／中職黃色彩帶震撼漫天！中信兄弟強壓雄鷹 勇奪2026中職下半季冠軍
中華職棒37年下半季爭霸戰正式落幕！中信兄弟今天於台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，在近兩萬名滿場球迷的熱烈應援下，憑藉先發投手羅戈精湛的壓制力與打線在關鍵時刻的串聯火力，終場順利擊敗台鋼雄鷹，正式歸零魔術數字M1，成功拋下耀眼的黃色彩帶！
這不僅是中信兄弟隊史第21座季冠軍，更是團隊繼近年優異表現後，再次實現下半季三連霸的輝煌紀錄。本場比賽黃衫軍展現志在必得的韌性，前段戰即透過戰術執行與安打發揮率先突破防線，奠定勝基。隨後後援投手群發揮堅強的牛棚戰力，成功關門凍結比分。賽後，滿場黃衫球迷高唱應援曲，象徵勝利的黃色彩帶自內外野觀眾席傾瀉而下，將台中洲際棒球場染成一片壯麗的黃色海洋。
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