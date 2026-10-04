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中職／兄弟豪奪第21座季冠軍！季後賽戲碼與主場配置全數底定

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒37年下半季爭霸戰正式落幕！中信兄弟今天於台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，在近兩萬名滿場球迷的熱烈應援下，憑藉先發投手羅戈精湛的壓制力與打線在關鍵時刻的串聯火力，終場順利擊敗台鋼雄鷹，正式歸零魔術數字M1，成功拋下耀眼的黃色彩帶！記者黃仲裕／攝影
中華職棒37年下半季爭霸戰正式落幕！中信兄弟今天於台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，在近兩萬名滿場球迷的熱烈應援下，憑藉先發投手羅戈精湛的壓制力與打線在關鍵時刻的串聯火力，終場順利擊敗台鋼雄鷹，正式歸零魔術數字M1，成功拋下耀眼的黃色彩帶！記者黃仲裕／攝影

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中信兄弟隊今天以12：1擊敗台鋼雄鷹隊，下半季封王魔術數字歸零，收下隊史第21座季冠軍，也讓今年3張季後賽門票、兩輪對戰戲碼、主客場配置就此底定。

今年由味全龍隊稱霸上半季，成為第一支晉級季後賽球隊，進一步在9月30日鎖定全年第一，搭上通往總冠軍賽的直達車。統一獅隊在10月2日收下季後賽門票，再到今天兄弟登頂下半季冠軍，季後賽形勢正式底定。

龍隊將在台灣大賽以逸待勞，且擁有5場主場優勢，預計全部安排在台北大巨蛋；獅隊、兄弟要先在5戰3勝制（實為4戰3勝）季後挑戰賽過招，季冠軍兄弟「保底」1勝，且握有3場主場優勢。

中職過去34次總冠軍賽（1998、1999年未進行），共9次是上半季冠軍勝出、16次下半季冠軍勝出、7次包辦上下半季冠軍球隊勝出，以及2次非季冠軍稱霸。

中華職棒37年季後賽主客場配置：

季後挑戰賽（4戰3勝制）：中信兄弟（保底1勝）vs.統一獅

場次 主場球隊

G1 中信兄弟

G2 統一獅

G3* 中信兄弟

G4* 中信兄弟

總冠軍賽（7戰4勝制）：味全龍vs.季後挑戰賽晉級球隊

場次 主場球隊

G1 味全龍

G2 味全龍

G3 季後挑戰賽晉級球隊

G4 季後挑戰賽晉級球隊

G5* 味全龍

G6* 味全龍

G7* 味全龍

註：*為如有需要才進行

洲際棒球場今天湧入滿場象迷，迎接下半季封王時刻。圖／中信兄弟隊提供
洲際棒球場今天湧入滿場象迷，迎接下半季封王時刻。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊王威晨雙安貢獻3分打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊王威晨雙安貢獻3分打點。圖／中信兄弟隊提供

宋晟睿首局靠保送上壘，隨後跑回分數。圖／中信兄弟隊提供
宋晟睿首局靠保送上壘，隨後跑回分數。圖／中信兄弟隊提供

兄弟 中職 冠軍

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