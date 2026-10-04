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中職／兄弟豪奪第21座季冠軍！季後賽戲碼與主場配置全數底定
中信兄弟隊今天以12：1擊敗台鋼雄鷹隊，下半季封王魔術數字歸零，收下隊史第21座季冠軍，也讓今年3張季後賽門票、兩輪對戰戲碼、主客場配置就此底定。
今年由味全龍隊稱霸上半季，成為第一支晉級季後賽球隊，進一步在9月30日鎖定全年第一，搭上通往總冠軍賽的直達車。統一獅隊在10月2日收下季後賽門票，再到今天兄弟登頂下半季冠軍，季後賽形勢正式底定。
龍隊將在台灣大賽以逸待勞，且擁有5場主場優勢，預計全部安排在台北大巨蛋；獅隊、兄弟要先在5戰3勝制（實為4戰3勝）季後挑戰賽過招，季冠軍兄弟「保底」1勝，且握有3場主場優勢。
中職過去34次總冠軍賽（1998、1999年未進行），共9次是上半季冠軍勝出、16次下半季冠軍勝出、7次包辦上下半季冠軍球隊勝出，以及2次非季冠軍稱霸。
中華職棒37年季後賽主客場配置：
季後挑戰賽（4戰3勝制）：中信兄弟（保底1勝）vs.統一獅
場次 主場球隊
G1 中信兄弟
G2 統一獅
G3* 中信兄弟
G4* 中信兄弟
總冠軍賽（7戰4勝制）：味全龍vs.季後挑戰賽晉級球隊
場次 主場球隊
G1 味全龍
G2 味全龍
G3 季後挑戰賽晉級球隊
G4 季後挑戰賽晉級球隊
G5* 味全龍
G6* 味全龍
G7* 味全龍
註：*為如有需要才進行
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