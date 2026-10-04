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中職／藍海升級！悍將60場主場破68萬人進場 新莊13場破萬狂刷紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊本季主場票房再次升級。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊本季主場票房再次升級。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

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富邦悍將隊打完本季最後一場主場戰役，60場總計68萬4434人進場，寫下隊史新高，場均人數成長7.08%，新莊棒球場單季13場破萬，藍海盛況年年升級。

悍將本季60場主場分布在新莊棒球場50場、台北大巨蛋10場，其中新莊合計44萬8814人進場，場均8976人，相較去年成長10.03%，台北大巨蛋則是23萬5620人進場，場均2萬3562人，也有5.31%漲幅。

悍將本季共7場滿場，包括大巨蛋5月30、31日「G!POP流行音樂節」主題日都湧入4萬人，以及「新莊城堡」5場1萬1600人進場。新莊單季13場破萬同樣是新猷，將去年的8場破萬紀錄大幅度刷新。

富邦悍將本季票房紀錄

主場總觀眾人數：684,434人 (悍將隊史新高)

平均人數：11,407人

總成長率：7.08%

新莊主場總觀眾人數：448,814人

平均人數(50場)：8,976人

成長率：10.03% (2025-8,158人)

台北大巨蛋主場總觀眾人數： 235,620人

平均人數(10場)： 23,562人

成長率：5.31% (2025-22,374人)

本季新莊破萬人場次：13場

本季主場滿場場次：7場 (大巨蛋2+新莊5)

中職 大巨蛋 棒球

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