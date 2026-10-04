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中職／小白球竟鑽進全壘打牆縫隙 威克罕見「3分砲」改判二壘打
樂天桃猿隊今天在桃園球場對味全龍隊之戰，2局下出現罕見場面，猿隊2出局攻占一、二壘，洋砲威克從曹祐齊的手中揮出左外野方向深遠飛球，第一時間判定全壘打，後來檢視比賽畫面，小白球竟然剛好夾在全壘打牆、廣告看板之間的縫隙，根據場地規則改判二壘打。
當時兩隊2：2平手，威克這一擊迎接個人本季第9支全壘打，已經繞完4個壘包接受球迷歡呼，比數也亮出5：2；龍隊總教練葉君璋對球的落點有意見，裁判主動審視比賽畫面，發現確實沒有飛過全壘打牆，而是龍隊左外野手王順從廣告看板上方把球撈出來，因此改判二壘打。
這一球經過重播輔助判決，本來二壘跑者馬傑森回本壘得分、一壘跑者梁家榮上三壘，威克則是回到二壘壘包，本季全壘打仍是8支，3分打點也變成1分，比數改成3：2，龍隊3局上攻下兩分，反以4：3超前。
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