中職／投手好卻勝投少現象 林岳平：因實力接近

中華職棒今年出現投手表現傑出、勝投進帳卻很少的現象，可能再現中職史上最少勝投王，統一獅隊總教練林岳平指出，正是因為投手整體實力提升，比數接近、後段翻盤的比賽變多。

中信兄弟隊羅戈（Nivaldo Rodriguez）今天登板挑戰本季第12勝，若未成功，則今年投手最多勝將只有11勝，追平2014年鄭凱文僅以11勝奪得勝投王的紀錄。

「這代表沒有特定哪個投手出來就壓倒性贏球。」林岳平今天賽前受訪時分析，今年各隊先發投手實力接近，防禦率榜前10名的防禦率都在3以內，造成分數壓制在隨時可能逆轉，「每個球隊都有機會翻盤，所以勝場數較少。」

林岳平進一步指出，這也造成戰局走向會跟牛棚投手有更大關聯，「後援投手比較穩定的球隊，勝場就會比較多。」林岳平舉例，上半季味全龍隊先發、後援陣容齊全，下半季則是樂天桃猿這方面表現平均，兄弟下半季投手則相較上半季穩定，呈現在戰績上。

林岳平表示，今年各隊找來的洋投實力越來越好，是在美、日、韓職棒也能生存的選手，導致本土投手要競爭出賽，就更需要提升自己，「讓選手有目標可以成長。」