中職／李東洺最終戰登板拚11勝 張奕伺機搶中繼

明天是中華職棒富邦悍將隊本季最後一戰，派出投手李東洺先發爭取下半季首勝也是個人本季第11勝，另外今、明2場比賽若有機會，也會讓張奕一拚中繼王。

李東洺下半季1勝難求，前一場先發7局失1分依舊無法拿下勝投，在勝投榜上被中信兄弟隊勝騎士（Mario Sanchez）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）以11勝超越。

悍將總教練後藤光尊今天接受媒體聯訪時指出，李東洺在上半季拿下10勝後卻1勝未得，就算投了100局也沒什麼好說，「因為是團隊的運動，不能達成個人目標就好，當然本人未必這麼想。前一場看到很有鬥志的投球，但職棒球員應該是要一整年都能持續貢獻，這點來看，體力還要加強。」

悍將在個人獎項爭奪上，張奕目前23次中繼成功，還差2次就可追平統一獅隊高塩將樹，後藤光尊也有注意到這點，會讓近期轉任終結者的張奕在剩下2場伺機登板。