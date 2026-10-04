黑豹旗／215隊參賽再創新高！龍津高中抽中平鎮大魔王 隊長自請先發

第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年將於10月25日點燃戰火，本屆共215支球隊參賽，包括混合組205隊、女子組10隊，參賽隊伍數再創賽史新高紀錄，展現「台灣甲子園」熱血魅力。今天舉辦賽事記者會暨抽籤大會，由台中市龍津高中抽中「籤王」，首戰將與尋求衛冕的桃園市平鎮高中交手，隊長陳冠辰表示，很興奮能挑戰強大對手，很有志氣地自請開幕戰先發投球，希望有機會三振打者，將團結一致帶領隊友全力拚戰，不留遺憾。

由中國信託商業銀行冠名贊助冠名贊助的第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天在台北市空總劇場舉行記者會暨抽籤大會，運動部政務次長楊啓文、中華民國棒球協會理事長周玲妏、中國信託金融控股公司暨中國信託銀行主任秘書陸麟錚、中信兄弟棒球隊投手游竣宥及「黑豹大學姐」李珦琳共同出席，為賽事揭開序幕。

中國信託金控主任秘書陸麟錚表示，感謝中華棒協長年深耕基層棒球，為熱愛棒球的孩子搭建舞台，中國信託長年扮演台灣棒球最堅實的後盾，去年中信盃黑豹旗首度推出32強績優社團補助方案，今年新設營養補助計畫，將攜手專業營養師團隊，透過體能與營養檢測、數據蒐集分析及個人化營養建議，提升選手運動表現，為台灣棒球培育更多潛力好手。陸麟錚期勉熱愛中信盃黑豹旗的選手，「你們的未來就是台灣棒球的未來！」

中華棒協理事長周玲妏於致詞時提及，中信盃黑豹旗不僅可培育優秀的棒球好手，更可讓所有熱愛棒球的學子，都有機會站上球場揮灑青春，從首屆51支球隊成長至215支球隊參賽，今年共有超過4000位熱血的棒球好手走進球場，感受棒球帶來的熱情與感動，這就是中信盃黑豹旗最珍貴的價值。周玲玟也提到，中華棒協榮譽理事長辜仲諒近年來致力推廣棒球，提升台灣棒球整體戰力，期盼讓棒球成為凝聚向心力的運動，而中信盃黑豹旗正是實現這份願景的重要舞台。

中華隊今年9月於U18亞洲青棒錦標賽勇奪季軍，多位中華隊國手也將投入本屆中信盃黑豹旗賽事，包括平鎮高中劉任右、穀保家商黃世堯、台南海事吳杰叡等。對許多社團球隊而言，參加中信盃黑豹旗不僅有機會對上傳統科班強隊，更有機會與U18的優秀國手們切磋，為賽事一大特色。

2024年由球迷網路票選出的中信盃黑豹旗官方吉祥物「歐霸」，首度親臨記者會現場，將一路陪伴並力挺每位參賽選手勇敢追夢。「歐霸」身穿象徵棒球縫線數的108號球衣，其中「1」亦代表全台高中生追求成為「TAIWAN NO.1」的夢想與決心，「08」則是「歐霸」諧音，別具巧思。同步登場的賽事紀念品「黑豹兵籍卡」結合icash電子票證功能，既實用又具紀念價值，本屆所有參賽選手皆可於賽事結束後，珍藏這段青春熱血回憶。

中信盃黑豹旗年度影片《九分之一的ALL IN》亦於記者會現場首播，影片以棒球場上九位守備球員缺一不可為核心概念，透過球員協助父親搬貨、罹癌教練堅持不缺席每次訓練，以及球員集體剃髮陪伴教練抗病等真實故事，刻劃台南一中棒球隊宛如家人般深厚的情感連結，傳遞「每位球員都是團隊的九分之一」的重要精神，唯有全員投入才能凝聚百分之百的力量。

此外，中信盃黑豹旗持續舉辦象徵最高榮耀的「黑豹獎」，表彰長期投入推廣基層棒球運動的傑出貢獻者，即日起至今年10月31日受理自薦報名，中華棒協將邀集專業評審團進行評選，向所有為台灣棒球奉獻心力的幕後英雄致敬。

第十四屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會，由台中市龍津高中抽中「籤王」，首戰將與上屆冠軍桃園市平鎮高中交手。圖／中華棒球協會提供

中國信託自2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，本屆215支球隊參賽再創新高，中華棒協理事長周玲妏（左）頒發感謝狀予中國信託金控主任秘書陸麟錚（右）。圖／中華棒球協會提供