聽新聞
0:00 / 0:00
中職／曾家輝局數爆表不打亞冠賽 形容王溢正當年真的很厲害
樂天桃猿隊23歲投手曾家輝，今年投出生涯4年代表作，22場先發投出7勝2敗、防禦率2.69，在中職投手排行榜名列第8，也是全隊排名最佳的投手，猿隊總教練曾豪駒今天證實，他不會參加11月進行的亞洲職棒冠軍爭霸賽。
曾家輝過去3年在一軍合計出賽5場，其中兩場先發，總共只投16局，今年固定輪值先發，幫助猿隊保有競爭季後賽的機會，曾豪駒說：「曾豪駒今年投球局數超過很多，先讓他休息，否則明年負擔太大。」
曾豪駒表示，曾家輝今年整體表現真的很好，投球局數已經爆表，球隊希望他可以休息，他自己也有同感，接下來好好恢復、療養，就是直接關機。
曾家輝透露，本來設定今年投80局，投到100局覺得還可以，後來就想達到120局，如果球隊拚進季後賽也想再投；他不諱言其實投到90局已有疲勞現象，想辦法用其他方式訓練，把狀況拉回來，很開心但也碰到很多問題，明年已有這種經驗可以好好調整和改善。
猿隊猿隊二軍投手教練王溢正曾在2015到2019年、連續5個球季投球局數達到120局，而且連7季破百，曾家輝說：「真的很厲害，自己還有很多地方要學習。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。