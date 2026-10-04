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中職／曾家輝局數爆表不打亞冠賽 形容王溢正當年真的很厲害

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手曾家輝今年投出生涯代表作，防禦率2.69是全隊最好。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手曾家輝今年投出生涯代表作，防禦率2.69是全隊最好。圖／樂天桃猿隊提供

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樂天桃猿隊23歲投手曾家輝，今年投出生涯4年代表作，22場先發投出7勝2敗、防禦率2.69，在中職投手排行榜名列第8，也是全隊排名最佳的投手，猿隊總教練曾豪駒今天證實，他不會參加11月進行的亞洲職棒冠軍爭霸賽。

曾家輝過去3年在一軍合計出賽5場，其中兩場先發，總共只投16局，今年固定輪值先發，幫助猿隊保有競爭季後賽的機會，曾豪駒說：「曾豪駒今年投球局數超過很多，先讓他休息，否則明年負擔太大。」

曾豪駒表示，曾家輝今年整體表現真的很好，投球局數已經爆表，球隊希望他可以休息，他自己也有同感，接下來好好恢復、療養，就是直接關機。

曾家輝透露，本來設定今年投80局，投到100局覺得還可以，後來就想達到120局，如果球隊拚進季後賽也想再投；他不諱言其實投到90局已有疲勞現象，想辦法用其他方式訓練，把狀況拉回來，很開心但也碰到很多問題，明年已有這種經驗可以好好調整和改善。

猿隊猿隊二軍投手教練王溢正曾在2015到2019年、連續5個球季投球局數達到120局，而且連7季破百，曾家輝說：「真的很厲害，自己還有很多地方要學習。」

曾家輝 王溢正 中職

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