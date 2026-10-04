中職／悍將連10年未打進冠軍賽 後藤光尊：實力仍有不足

中華職棒富邦悍將隊今年勝場數創近7年新高，然而連續10年未能打進總冠軍賽，總教練後藤光尊直言，從球隊在面對關鍵時刻的表現來看，感受到實力上仍有不足。

悍將戰績58勝60敗，若賽季剩下2場全勝，就是繼2019年後再次達到5成勝率，也是後藤光尊今年一開始訂出的目標；不過他今天賽前受訪時表示，這2場雖然也想贏，但沒有那麼在意勝負，「只是球迷還是一直為我們加油，想要讓他們看到好表現。」

後藤光尊認為，從成績上來看，今年球員確實做了不少改變，然而從上半季關鍵的幾場比賽還有近期的賽事來看，「比較有緊張氛圍的比賽，感受到他們的能力還是不足。」

「技術層面、場上狀況的思考方式我們可以教導，但緊張感我們無法代為消除。」後藤光尊表示，球員需要親自體驗過高壓的比賽，並思考如何去突破，「明年再遇到這種背負巨大壓力的場面時，能展現出不一樣的結果。」

後藤光尊指出，今年原本想打造以投手為中心、主打守備的球風，然而賽季尾聲守備方面狀況連連、破綻百出，「從提升守備力的角度來看，我認為今年沒有達成；至於打擊，一開始就不會太去倚賴。」

悍將秋訓總動員 後藤光尊：沒有可以休息的選手

中華職棒富邦悍將隊確定與季後賽無緣，秋訓計畫也在今天公布，一、二軍30歲以下選手都要參加，總教練後藤光尊表示，「沒有什麼可以休息的選手。」

悍將今年秋訓預計在本週展開，地點選擇嘉義的訓練基地，後藤光尊指出，秋訓會以強化身體素質為主，「我們的選手太瘦弱了，揮棒速度也太慢。」

相較於以往秋訓會讓一軍球員休息、年輕球員為主，悍將今年接近總動員，扣除傷兵、或是像張育成要進行手術等，後藤光尊表示，只要30歲以下正常可以練習的選手全部都要參加。