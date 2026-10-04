中職／葉君璋直言總冠軍賽討不到便宜 龍隊休13天再爭霸較有利

中職總冠軍賽將於17日開打，味全龍隊擁有主場優勢，將等到季後賽首輪結果出爐，才會知道對手；龍隊總教練葉君璋今天表示，野手名單差不多都確定了，洋投取捨要看近況和對戰紀錄。

季後賽3席已經確定龍隊、統一獅隊，最後一張門票由中信兄弟、樂天桃猿隊爭奪，兄弟下半季封王魔術數字降到1，今天就有機會在台中洲際球場封王。

龍隊離總冠軍賽開打還有13天，葉君璋認為有利有弊，但對球隊來說算是比較有利，因為今年陣容變動較少，這段時間剛好可以休息，「基本上現在看到的名字，總冠軍賽都會在。」

龍隊備戰總冠軍賽將在9日、12日、15日進行3場練習賽，分別在天母、台南亞太、台北大巨蛋和列特博生技、U23中華隊、合庫交手；葉君璋表示，中職各隊洋投實力都很強，總冠軍賽討不到便宜，球隊本身陣容和例行賽相較，變動不會太大，投手群會帶黃暐傑，確定不會有曾仁和。