快訊

毒駕撞飛台體大3學生…男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

警夜襲西門町酒吧法辦52人惹議 1警脫口「身障也在廁所做愛」遭懲處

沈伯洋競總成立宣稱破3萬人！蔡康永「現身搖滾區」親吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／游竣宥調整好狀態期待季後賽 直言兄弟是有競爭力球隊

中央社／ 台北4日電
中華兄弟投手游竣宥。中央社
中華兄弟投手游竣宥。中央社

2026名古屋亞運

中職中信兄弟投手游竣宥今天出席黑豹旗開賽記者會，兄弟從上半季戰績不理想到有望下半季封王，他說，代表兄弟是有競爭力的球隊，在二軍把狀態調整好，期待季後賽有機會出賽。

黑豹旗全國高中棒球大賽將於25日開打，兄弟投手游竣宥今天出席記者會，他致詞表示，印象高中期間只有打過一次黑豹旗，就是高中最後一年，代表義峰高中出賽，擔任64強對三民高中的先發投手，三民的先發投手剛好也是國中認識的學弟。

游竣宥表示，當時所屬球隊實力不是特別突出，所以不論面對科班還是社團球隊，每場比賽都很重視，當時的希望就是幫助球隊拿下最好成績，很可惜64強沒能幫助球隊搶勝，笑說「希望現在自己所屬的球隊中信兄弟可以拿下冠軍」。

游竣宥也勉勵現場的學弟、學妹們，好好享受和隊友一起奮鬥每場比賽的機會，相信都會成為高中最好的回憶。

游竣宥9月10日一軍出賽完隔日下二軍，球隊爭下半季冠軍關鍵期，持續二軍調整，他表示，投手教練王建民有對他說，就是正常的一、二軍調度，球隊需要多一個先發投手，在二軍持續調整好狀態，球隊有需要一定會把握機會。

兄弟上半季戰績不理想，下半季拚到有爭季後賽門票機會，只要今天贏球，就能拋下彩帶、取得季後賽門票，游竣宥表示，球季間有遇到許多主力球員受傷，但還是能拚到現在，代表兄弟是很有競爭力的球隊。

兄弟 競爭力 黑豹旗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟望演史上第6次下半季奪冠大逆襲 悍將落得搶最後生機

中職／悍將下放3主力 曾峻岳盼進季後賽：我還能丟

中職／味全龍備戰台灣大賽準備3對手 曾仁和趕不及復出

中職／戰到底！史上第13次季冠軍決戰第60場 兄弟拚今晚洲際拋彩帶

相關新聞

中職／曾豪駒誓言最後兩戰全力搶勝 明天若拚季冠軍要推出威能帝

樂天桃猿隊今天將在桃園球場迎戰味全龍隊，淘汰指數剩下1，爭取下半季冠軍已經完全沒有退路，猿隊總教練曾豪駒賽前說：「球隊還剩兩場比賽，不用管別人怎樣，自己做好，全力贏球就對了。」

中職／戰到底！史上第13次季冠軍決戰第60場 兄弟拚今晚洲際拋彩帶

中信兄弟隊今天迎戰下半季最後一戰，目標將季冠軍魔術數字歸零，這是中職史上（不含單一賽季）第13次季冠軍打完球隊最後一場比賽後才誕生，前一次就在不久以前，為去年上半季統一獅隊。

中職／「前5年早早出局今年咬得最緊」 曾峻岳看季末崩盤壓力束縛悍將

「富邦十年」終究還是寫下一樣的結局，戰到賽季第118場確定出局，曾峻岳把話說得實在，「今年是我第6年，前5年都是滿早就被淘汰了，今年算是咬得最緊的一次。」曾峻岳不諱言，在面對壓力這堂課上，悍將們都還在學習，「至少現在碰到，未來再遇到就知道如何面對。」

中職／葉君璋直言總冠軍賽討不到便宜 龍隊休13天再爭霸較有利

中職總冠軍賽將於17日開打，味全龍隊擁有主場優勢，將等到季後賽首輪結果出爐，才會知道對手；龍隊總教練葉君璋今天表示，野手名單差不多都確定了，洋投取捨要看近況和對戰紀錄。

MLB／例行賽慘遭噓聲 塔克老師開轟喊話：只想為三連霸盡一份心力

塔克季後賽首戰轟出關鍵2分砲，助道奇擊敗勇士；這位例行賽打擊率僅2成33的外野手，並喊話盼為世界大賽盡力。

U15世界盃／中華小將投手群擋不住 慘輸多明尼加無緣冠軍戰

U15世界盃棒球賽中華隊今天與多明尼加交手，投手群擋不住多明尼加火力攻勢，加上團隊出現3次守備失誤，終場以4比11不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。