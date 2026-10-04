中職／游竣宥調整好狀態期待季後賽 直言兄弟是有競爭力球隊

中職中信兄弟投手游竣宥今天出席黑豹旗開賽記者會，兄弟從上半季戰績不理想到有望下半季封王，他說，代表兄弟是有競爭力的球隊，在二軍把狀態調整好，期待季後賽有機會出賽。

黑豹旗全國高中棒球大賽將於25日開打，兄弟投手游竣宥今天出席記者會，他致詞表示，印象高中期間只有打過一次黑豹旗，就是高中最後一年，代表義峰高中出賽，擔任64強對三民高中的先發投手，三民的先發投手剛好也是國中認識的學弟。

游竣宥表示，當時所屬球隊實力不是特別突出，所以不論面對科班還是社團球隊，每場比賽都很重視，當時的希望就是幫助球隊拿下最好成績，很可惜64強沒能幫助球隊搶勝，笑說「希望現在自己所屬的球隊中信兄弟可以拿下冠軍」。

游竣宥也勉勵現場的學弟、學妹們，好好享受和隊友一起奮鬥每場比賽的機會，相信都會成為高中最好的回憶。

游竣宥9月10日一軍出賽完隔日下二軍，球隊爭下半季冠軍關鍵期，持續二軍調整，他表示，投手教練王建民有對他說，就是正常的一、二軍調度，球隊需要多一個先發投手，在二軍持續調整好狀態，球隊有需要一定會把握機會。

兄弟上半季戰績不理想，下半季拚到有爭季後賽門票機會，只要今天贏球，就能拋下彩帶、取得季後賽門票，游竣宥表示，球季間有遇到許多主力球員受傷，但還是能拚到現在，代表兄弟是很有競爭力的球隊。