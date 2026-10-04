中職／曾豪駒誓言最後兩戰全力搶勝 明天若拚季冠軍要推出威能帝

樂天桃猿隊今天將在桃園球場迎戰味全龍隊，淘汰指數剩下1，爭取下半季冠軍已經完全沒有退路，猿隊總教練曾豪駒賽前說：「球隊還剩兩場比賽，不用管別人怎樣，自己做好，全力贏球就對了。」

中信兄弟隊將在台中洲際球場和台鋼雄鷹隊交手，只要贏球或是猿隊輸球，就可搶到下半季冠軍；猿隊本季最後兩場例行賽都在桃園主場，今天先戰龍隊，明天對決富邦將隊， 曾豪駒表示，明天如果還有爭取季冠軍的機會，將推出洋投威能帝登板先發，否則就是交給新人投球，會再評估狀況。

猿隊去年奪下隊史第8座總冠軍，今年拚到例行賽倒數第2戰，還有爭取最後一張季後賽門票的機會，曾豪駒表示，現在不用想太多，專注每場比賽，把好的結果拿下來，球員出場也想拿下勝利。