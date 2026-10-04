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MLB／例行賽慘遭噓聲 塔克老師開轟喊話：只想為三連霸盡一份心力
今年加盟道奇的明星外野手塔克（Kyle Tucker），在今日季後賽首戰開轟，為道奇增添重要保險分。賽後受訪時表示：「今天的打擊狀態不錯，我一直提醒自己要保持專注、揮擊好球。」他接著說道：「野手就是要做好自己的本分、上壘，然後把隊友送回本壘，我也想要盡到自己的責任。」
塔克頂著6千萬美元高薪，本季例行賽出賽154場，打擊率為.233、合計轟出17支全壘打、70分打點，表現並不理想，一度在主場慘遭球迷噓聲問候。
然而季後賽首戰，6局下道奇僅1分領先時，塔克卻是從勇士右投蕭佛（AJ Smith-Shawver）手中轟出兩分砲，幫助道奇增添保險分，這2分也成為球隊最終獲勝的關鍵。
賽後受訪時塔克談到，「當時想把球打得紮實讓攻擊延續，當然最重要的就是幫助球隊獲勝，朝著世界大賽的目標邁進。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）也表示，「大家都知道塔克今年的低潮狀態，但他始終沒有逃避，在困境中克服困難，我很欣賞他這種態度。」
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