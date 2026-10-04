U15世界盃／中華小將投手群擋不住 慘輸多明尼加無緣冠軍戰

U15世界盃棒球賽中華隊今天與多明尼加交手，中華隊投手群擋不住多明尼加火力攻勢，加上團隊出現3次守備失誤，終場以4比11不敵，吞下超級循環賽第2敗。

中華隊今天先發投手陳柏駿1局下就有狀況，被敲出4支安打，失掉4分，林定緯2人出局後接替登板，三振止血。

林定緯2局下續投，因安打、保送、投手犯規單局再失2分，3局下1人出局後被敲出二壘打退場，周震泉接替登板投球，連抓2個出局數、沒有失分。

但周震泉4局下續投也有狀況，接連失誤、被敲安打失掉2分，1個出局數都沒抓到就退場，湯帛洋接替登板，1人出局後被敲出安打再失2分。5局下林品安接替投球，讓對手3上3下，6局下再因為失誤、長打多掉1分。

中華隊1局上王聖穰敲出安打，2人出局後金韃麓．邁布特敲安幫助球隊先馳得點，再靠著失誤站上二壘，蔡政諭補上安打送回第2分，4局上陳昶叡敲安，再靠著暴投、失誤跑回1分。

5局上中華隊攻勢再從王聖穰安打開啟，張少遠補上安打，再靠著保送、滾地球再追1分，但攻勢沒有延續，中華隊追分不及吞敗。

中華隊帶著預賽1勝1敗戰績晉級超級循環賽（Super Round），超級循環賽首戰擊敗墨西哥、昨天不敵日本，今天再輸給多明尼加，戰績2勝3敗，也確定無緣冠軍戰，還要看墨西哥與多明尼加比賽結果，才能確定是否能打季軍戰。