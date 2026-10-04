中職／「前5年早早出局今年咬得最緊」 曾峻岳看季末崩盤壓力束縛悍將

「富邦十年」終究還是寫下一樣的結局，戰到賽季第118場確定出局，曾峻岳把話說得實在，「今年是我第6年，前5年都是滿早就被淘汰了，今年算是咬得最緊的一次。」曾峻岳不諱言，在面對壓力這堂課上，悍將們都還在學習，「至少現在碰到，未來再遇到就知道如何面對。」

悍將球團史最接近總冠軍賽為2020年，就只差1勝，隔年曾峻岳以新人之姿進入一軍開季名單，就此站穩後防至今，而悍將從該年起都早早排除在季後賽競逐行列之外，今年幾乎拚到最後一刻，對曾峻岳來說，也是第一次在中職賽季感受如此強度、張力的比賽。

悍將從上半季破紀錄34勝的風光到下半季勝少敗多的跌宕，曾峻岳洞穿全隊的不一樣，「其實球隊氛圍很明顯，上半季大家沒有壓力去打，那時打起來算是滿自在；到了下半季，覺得真的有機會時，就開始放不開、大家滿綁手綁腳，沒辦法很大膽去做。」

曾峻岳透露，和隊友們聊，大家都會說「還好」、「沒什麼壓力」，「但上了場做出來，就不是這樣，我們有跟心理老師聊過，你感覺沒有，但內心深處是有，那個別人幫不了你，你只能自己幫自己。」

除了極少數經歷過2020年最終戰的學長們，其餘隊友多數都是第一次面對這種戰況，他指出，當其他球隊知道不需要為了多一勝就想多做什麼，悍將們因為更強烈的渴望，想要做得更好，就超出了自己能力範圍，「當作一個經驗，成為之後的養分。」

曾峻岳說，在幾位主力投手受傷，以及主砲張育成也帶傷的情況下，今年對悍將來說已經是一個很棒的賽季，從一支墊底球隊拚到賽季最後階段，「大家都很努力想要改變，戰績也有明顯提升，雖然最後真的要進季後賽時還是差一點，但大家走到這裡已經很努力了，希望大家可以記得今年好的地方，把不好的地方調整過來，明年再更不一樣。」