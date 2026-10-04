中職／范國宸悲情10季0台灣大賽 仍以「驚奇」定調有點不一樣的悍將

「不用太糾結每場比賽結果，但也不能太忽略每場比賽細節。」范國宸為富邦悍將隊最終還是留下遺憾的2026年球季，給出這句註解，錯失了季後賽門票，不是因為任何一場沒拿下的勝利，而是各個環節都還需要更好的悍將。

范國宸完整走過「富邦十年」，隨著悍將連10季無緣台灣大賽破聯盟紀錄，他也繼續推進著悲情的現役最多出賽場次卻未打過總冠軍賽選手紀錄。除了范國宸外，申皓瑋、陳仕朋同樣累積10季一軍生涯0總冠軍賽。

在悍將有那麼一點不一樣的一年，范國宸扛起隊長角色，穩重的球風、個性，在球迷之間被喚作「國宸媽媽」，不只屢在關鍵時刻挺身而出，更在球隊需要定心時主動多嘮叨一句，像是個總操碎了心的母親角色。

評價悍將2026年球季，范國宸說：「我覺得是滿驚奇的一個球季，不管是投手、野手群，大家都有表現出春訓所要求的東西。」但也坦言，上半季打完希望無窮，下半季卻不順利，「沒辦法完成春訓時設定的打進季後賽目標。」

沒能把最後這段路踩穩，范國宸說：「機會出來了，沒有人不想要，每個人都想爭取最好的結果，過程中可能會變得綁手綁腳，沒有做出自己很擅長的事。」

悍將讓上半季打下的優勢成空，要說可以做得更好的地方，范國宸點出「細節」，「賽前的準備，包括研究對手、打擊策略，可以執行得更好，教練、情蒐都給我們很多資料，有時是我們沒把策略執行出來，導致打得比較辛苦，還有守備細節、跑壘細節，我們都可以做得更好。」

儘管球隊留下遺憾，范國宸揮別傷勢所困的2024年後，近兩年重新證明自己是聯盟頂級一壘手，今年繳出的個人成績，有望繼2022、23年後再次挑戰一壘手雙料獎項。

范國宸說：「健康還是一個球員最大的本錢，自己也要繼續去維持身體狀況、心態，賽季中很多事情沒辦法預期，今年也是有遇到很多不如意，這次可以在過程中把這些問題擺平掉，可能就是這幾年的成長。」