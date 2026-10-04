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中職／戰到底！史上第13次季冠軍決戰第60場 兄弟拚今晚洲際拋彩帶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊封王魔術數字M1。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊封王魔術數字M1。圖／中信兄弟隊提供

2026名古屋亞運

中信兄弟隊今天迎戰下半季最後一戰，目標將季冠軍魔術數字歸零，這是中職史上（不含單一賽季）第13次季冠軍打完球隊最後一場比賽後才誕生，前一次就在不久以前，為去年上半季統一獅隊。

史上第一次球隊打完最後一戰後才產生季冠軍為1997年上半季，時報鷹隊在6月15日已經打完上半季48場比賽，尚未確定封王，直到隔天排名第二的獅隊輸球，才確定鷹隊非自力封王。

接下來在半季50場賽制中，2004年下半季興農牛、2005年上半季誠泰Cobras（加賽）、2005年下半季興農牛、2007年下半季La New熊、2008年下半季La New熊。

進入半季60場時代後，2009年上半季統一獅、2011年下半季Lamigo桃猿、2014年下半季中信兄弟、2017年下半季Lamigo桃猿、2020年下半季統一獅隊、2025年上半季統一獅，都是在打完最後一場比賽後才能確定季冠軍得主。

兄弟握有封王主動權，只要今天贏球就能拋彩帶，此役在洲際棒球場由王牌洋投羅戈出馬，對手台鋼雄鷹隊則是推出生涯51場出賽有50場是後援的張誠恩。象迷亟欲拋彩帶的心情，完全顯現在票房上，今天內野門票售罄，僅剩外野零星票券，有望挑戰洲際本季首度滿場。

歷年打到最後一戰才產生的季冠軍（封王場次/總場次）

1997上 時報鷹（48/48）

2004下 興農牛（50/50)

2005上 誠泰（51/50)

2005下 興農牛（50/50）

2007下 LaNew熊（50/50)

2008下 LaNew熊（50/50)

2009上 統一獅（60/60)

2011下 Lamigo桃猿（60/60）

2014下 中信兄弟（60/60）

2017下 Lamigo桃猿（60/60）

2020下 統一獅（60/60）

2025上 統一獅（60/60）

兄弟 中職 冠軍

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