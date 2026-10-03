中職／獅擊敗龍近期4連勝 王鏡銘睽違8年再奪救援成功

中職統一7-ELEVEn獅隊今天延續氣勢以5比3擊敗味全龍隊、近期4連勝；獅隊40歲投手王鏡銘睽違8年再進帳救援成功，龍隊石翔宇則在生涯第11個球季達成百安里程碑。

獅隊昨天就已經確定以年度戰績第2名取得季後賽門票，今天在亞太成棒主球場迎戰味全龍隊，獅隊2局下朱迦恩率先敲出安打，2人出局後陳聖平安打幫助球隊先馳得點，林佳緯高飛犧牲打送回第2分。

獅隊3局下靠觸身球保送、四壞保送，林祖傑安打送回團隊第3分，6局下攻勢從林祖傑安打開啟，張翔補上二壘打，1人出局後靠滾地球跑回1分，邱智呈代打敲出帶有打點的安打。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）3局上被張政禹、劉基鴻、朱育賢都敲出安打失掉1分，獅隊4局由林易霆接替投球，雖被敲出2支安打，但沒有失分，5局續投有狀況，單局投出3次四壞保送，再被林辰勳敲安失掉1分。

獅隊6局起投手髙塩將樹、李軍、李其峰、吳承諭依序登板，都沒有再失分，9局上王鏡銘接替登板，被張祐銘、冉皓燐、石翔宇敲出安打失掉1分，接著連飆2次三振、沒有多掉分數；林易霆中繼2局失1分、奪下中職生涯首勝。

獅隊投手王鏡銘後援1局失1分、拿下本季首次救援成功，也是王鏡銘繼2018年6月10日後，再度拿下救援成功。而龍隊野手石翔宇9局上敲出的安打，為個人中職生涯百安，生涯第11年終於完成百安里程碑，隊友開心在場邊舉牌幫他慶祝。

獅隊野手林祖傑敲2安、貢獻1分打點，攻守有表現，獲選單場MVP；他表示，只要上場無論打擊、守備、跑壘，每一球都專注，本季球隊傷兵多，身為學長希望可以有適時表現扛住壓力。

林祖傑也對球迷喊話，「謝謝球迷每場進場支持，你們的吶喊都會成為我們的動力」，被問起對於季後賽是否有期待，林祖傑則表示，很開心可以完成「基哥」陳鏞基不想要太早退休、續拚季後賽的願望。