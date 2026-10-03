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中職／亞運之力！黃韋盛敲致勝三壘打 卻不知封王劇本「我數學不好」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
黃韋盛八局滿壘敲三壘打建功。圖／中信兄弟隊提供
黃韋盛八局滿壘敲三壘打建功。圖／中信兄弟隊提供

2026名古屋亞運

黃韋盛從名古屋亞運歸來後，今天貢獻一支滿壘清壘三壘打，幫助中信兄弟隊以3：0擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字M1，賽後看到黃色彩帶沒拋下，才知道另一地戰況，封王還要再等等。

兩隊先發投手瑪帝斯、菲力士此役屢屢化險為夷，最終都完成6局無失分，0：0糾纏局面，廖任磊第八局兩出局後連3打席四死球保送，賴鴻誠接手滿壘危機，黃韋盛敲三壘打，成為擊碎悍將希望的一棒。

黃韋盛對滿壘碰上賴鴻誠並不陌生，5月30日台北大巨蛋就從他手中轟出滿貫砲，這回再度滿壘對決，黃韋盛心裡有譜，「大概知道他有什麼球種，那顆剛好是我設定到。」他也提到，在準備那個打席時，就知道會是關鍵局面，「心裡已經有念頭在，剛好運氣也不錯，守得滿前面。」

兄弟此戰因有機會拋彩帶，湧入大批象迷，但最終只完成兄弟贏球一項條件，猿隊逆轉得勝，讓兄弟已經搬到外野的彩帶只能收回來。

談起兄弟封王途徑，黃韋盛卻傻乎乎，「我數學不好，沒有去算（怎樣會封王）。」他說比賽過程中完全不知道另一地戰況，只是打完了，心中納悶覺得怎麼沒拋。進一步被問到那是否有算亞運對日本隊一戰要贏6分以上？黃韋盛笑答，本來要算，但很快就放棄了。

黃韋盛經歷一趟亞運之旅，9月10日降下二軍，9月30日回到一軍陣容，助陣兄弟爭冠最後一哩路。洋投勝騎士透露，很開心黃韋盛歸隊，而且拿出這麼好的表現，「他回來時，我們就有讓他知道，多了他，我們是更強大的團隊。」

總教練平野惠一則有更深期許，「明天是下半季最後一場，希望他直到拿到最後一場都可以拿出好表現，更可以顯現出他去亞運的價值。」

中職 黃韋盛

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