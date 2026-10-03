中職／「中2日」登板無心插柳成勝投王 勝騎士：羅戈明天會拿12勝

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字下修M1，勝騎士「中2日」登板，一舉盜走勝投，並登頂勝投王寶座。勝騎士收到此戰任務義不容辭，奪勝在意料之外，賽後直接預言：「明天羅戈會拿到第12勝，成為勝投王。」

兄弟帶著M2來到新莊棒球場踢館，先發投手菲力士繳出6局無失分，但打線分數也掛蛋，以0：0進入後段戰，出現在牛棚的身影令象迷嚇了一跳，是兩天前才剛先發的勝騎士。

勝騎士9月30日對台鋼雄鷹隊先發7局、109球，只休息2天，在七局下站上投手丘，以6球演出三上三下，而兄弟在八局上就靠黃韋盛滿壘敲出三壘打清壘超前，也助勝騎士取得勝投資格。

勝騎士拿下第11勝，追平隊友羅戈，若羅戈明天無法拿下第12勝，防禦率較低的勝騎士將占有優勢。

兄弟教頭平野惠一指出，出於強化牛棚的考量，之前就有和勝騎士討論到這個可能性。勝騎士也說：「教練有詢問我，我自己也有心理準備，既然問了我，我就是把自己準備好，想辦法幫助球隊贏球。」

儘管只休兩天，勝騎士說自己的投球感覺很好，也很開心有把自己該做的工作完成。至於意外入手的勝投，他說：「今天完全沒想到會拿到勝投，心理準備是隨時可能上場，剛好是0：0的局面。」得知登頂勝投王，勝騎士回應：「明天羅戈會拿到第12勝，成為勝投王。」

兄弟明天將在下半季最終戰回到洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，贏球就能封王，被問到是否還有可能登板？勝騎士說：「這是一定的，只要球隊有需要。」