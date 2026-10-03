快訊

入職5個月就跑了！選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「中2日」登板無心插柳成勝投王 勝騎士：羅戈明天會拿12勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投勝騎士休兩天再度登板，投1局幸運奪勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投勝騎士休兩天再度登板，投1局幸運奪勝。圖／中信兄弟隊提供

2026名古屋亞運

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字下修M1，勝騎士「中2日」登板，一舉盜走勝投，並登頂勝投王寶座。勝騎士收到此戰任務義不容辭，奪勝在意料之外，賽後直接預言：「明天羅戈會拿到第12勝，成為勝投王。」

兄弟帶著M2來到新莊棒球場踢館，先發投手菲力士繳出6局無失分，但打線分數也掛蛋，以0：0進入後段戰，出現在牛棚的身影令象迷嚇了一跳，是兩天前才剛先發的勝騎士。

勝騎士9月30日對台鋼雄鷹隊先發7局、109球，只休息2天，在七局下站上投手丘，以6球演出三上三下，而兄弟在八局上就靠黃韋盛滿壘敲出三壘打清壘超前，也助勝騎士取得勝投資格。

勝騎士拿下第11勝，追平隊友羅戈，若羅戈明天無法拿下第12勝，防禦率較低的勝騎士將占有優勢。

兄弟教頭平野惠一指出，出於強化牛棚的考量，之前就有和勝騎士討論到這個可能性。勝騎士也說：「教練有詢問我，我自己也有心理準備，既然問了我，我就是把自己準備好，想辦法幫助球隊贏球。」

儘管只休兩天，勝騎士說自己的投球感覺很好，也很開心有把自己該做的工作完成。至於意外入手的勝投，他說：「今天完全沒想到會拿到勝投，心理準備是隨時可能上場，剛好是0：0的局面。」得知登頂勝投王，勝騎士回應：「明天羅戈會拿到第12勝，成為勝投王。」

兄弟明天將在下半季最終戰回到洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，贏球就能封王，被問到是否還有可能登板？勝騎士說：「這是一定的，只要球隊有需要。」

中職 兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／龍隊奪全年第一進台灣大賽 兄弟贏球熄滅猿隊魔術數字

中職／龍隊高張力戰局擊倒悍將 助獅隊取得季後賽門票

中職／象迷為拋彩帶冒雨夜排 平野惠一：絕對全力以赴！

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

相關新聞

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

富邦悍將隊的季後賽美夢，終究在拚戰118場後醒了，今天以0：3輸給中信兄弟隊，確定悍將通往季後賽的最後一條路也成為死路，成軍10季只打過1次季後賽、0次總冠軍賽。

日職／日媒直言小園海斗難挑戰大聯盟 不如考慮到台灣等地打球

日本2026經典賽國手小園海斗遭戰力外，震驚日本球界。日媒《Daily新潮》分析小園未來可能的去向，提到來台灣打球的可能。

中職／亞運之力！黃韋盛敲致勝三壘打 卻不知封王劇本「我數學不好」

黃韋盛從名古屋亞運歸來後，今天貢獻一支滿壘清壘三壘打，幫助中信兄弟隊以3：0擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字M1，賽後看到黃色彩帶沒拋下，才知道另一地戰況，封王還要再等等。

中職／桃猿單局攻6分翻轉戰局 保續拚季後賽門票機會

中職樂天桃猿爭下半季冠軍關鍵期，桃猿隊今天一度4分落後，7局下攻勢串聯單局攻下6分、翻轉戰局，終場以7比5擊敗台鋼雄鷹，...

中職／「中2日」登板無心插柳成勝投王 勝騎士：羅戈明天會拿12勝

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字下修M1，勝騎士「中2日」登板，一舉盜走勝投，並登頂勝投王寶座。勝騎士收到此戰任務義不容辭，奪勝在意料之外，賽後直接預言：「明天羅戈會拿到第12勝，成為勝投王。」

中職／悍將下放3主力 曾峻岳盼進季後賽：我還能丟

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊陣容今天異動，下放3名主力包括投手曾峻岳、野手范國宸與王苡丞到二軍，但如果悍將闖進季後賽，曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。