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中職／桃猿單局攻6分翻轉戰局 保續拚季後賽門票機會

中央社／ 台北3日電
樂天桃猿隊馬傑森。聯合報系資料照
樂天桃猿隊馬傑森。聯合報系資料照

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中職樂天桃猿爭下半季冠軍關鍵期，桃猿隊今天一度4分落後，7局下攻勢串聯單局攻下6分、翻轉戰局，終場以7比5擊敗台鋼雄鷹，保有續拚季後賽門票機會。

桃猿隊爭取最後一席季後賽門票，賽前下半季戰績暫居第2，與排名首位的中信兄弟有1.5場勝差，剩下的3場比賽、幾乎沒有輸的空間，每場都很關鍵，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰台鋼雄鷹隊。

桃猿隊前6局打線受制於雄鷹隊先發投手坎南（David Buchanan），僅在1局下靠著梁家榮適時安打拿下1分；雄鷹隊4局上單局5安攻勢串聯、攻下3分、7局上再拿2分。

7局上打完桃猿隊4分落後，7局下展開反攻，成晉、宋嘉翔接連安打，陳晨威二壘打先追回1分，馬傑森安打送回第3分，梁家榮也敲出帶有打點的安打，威克（Adam Walker）敲出追平比數安打，桃猿再靠著觸身球保送、林智平高飛犧牲打送回超前分，林子偉二壘打、再添1分保險分，桃猿隊單局攻下6分、奠定勝基。

桃猿隊先發投手林子崴今天投6.1局失掉4分責失分、無關勝敗，勝投記在中繼投手賴威誠身上，賴威誠中繼投0.1局無失分、拿下個人中職生涯首勝；梁家榮4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，獲選單場MVP。

雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）賽前在排行榜上以89分打點、20轟、124支安打，居打點王、全壘打王、安打王；安打數排名第2的為隊友曾子祐的122支，魔鷹今天再追加2支安打、1分打點，曾子祐則是4個打數沒有安打。

中職 樂天桃猿

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