中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

富邦悍將隊的季後賽美夢，終究在拚戰118場後醒了，今天以0：3輸給中信兄弟隊，確定悍將通往季後賽的最後一條路也成為死路，成軍10季只打過1次季後賽、0次總冠軍賽。

悍將第三局劉俊豪敲安、林澤彬保送，再到張育成因菲力士失誤上壘，一人出局攻占滿壘，但童堉誠擊出左外野飛球出局，悍將不敢挑戰本壘，董子恩的打席途中因老鼠跑上場中斷比賽，恢復進行後遭到三振，悍將滿壘攻勢「鼠掉」收場。

兄弟四局上連續4打席挑戰三壘手王念好的守備，也出現一出局、一二壘有人的機會，但也沒能搶下分數。

悍將瑪帝斯、兄弟菲力士屢屢化險為夷，最終都完成6局無失分，兩隊以0：0糾纏，廖任磊第八局兩出局後連3打席四死球保送，賴鴻誠接手滿壘危機，黃韋盛敲三壘打清壘，成為擊碎悍將希望的一棒。

由於樂天桃猿隊同日以7：5擊敗台鋼雄鷹隊，兄弟的封王魔術數字只能下修M1，無法在今天拋下黃色彩帶。此外，獅隊的下半季淘汰指數歸零，拿不到季冠軍，也一併確定悍將季後賽道路全線封閉。

富邦集團自2017年接手球隊以來，悍將走過10個球季，總冠軍賽資歷還是0，打破三商虎隊（1991到99年）連9季未參與總冠軍賽紀錄。