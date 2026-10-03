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日職／日媒直言小園海斗難挑戰大聯盟 不如考慮到台灣等地打球
日本2026經典賽國手小園海斗遭戰力外，震驚日本球界。日媒《Daily新潮》分析小園未來可能的去向，提到來台灣打球的可能。
小園海斗因捲入喪屍菸彈遭戰力外，日媒直言，儘管過去有山川穗高和中田翔被其他日職球團接收的例子，但其他隊出手網羅小園的風險太高，有專家分析，「山川、中田和小園最大的不同，在於小園不是被交易，而是直接收到戰力外通知。就算球團判斷他和違法藥物和販毒者無關，但球團經各種調查後，仍認定無法信任，這件事很嚴重。」
小園海斗過去曾透露，未來希望挑戰大聯盟，如果無法繼續留在日職，前往美國打球自然也是選項之一，但這條路相當艱難。
一位日本體育報社主管表示，「美國對球員場外行為要求，甚至比日本還嚴格，且大聯盟各隊球探對小園的評價本來就沒特別高。」
他進一步分析：「小園球棒控制能力確實很好，但缺乏長打，速度也不快。無論守游擊還三壘，守備能力不到能在大聯盟立足的水準。與其如此，不如把墨西哥、南韓、台灣，甚至日本國內獨聯納入考慮。」
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