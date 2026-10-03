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中職／悍將下放3主力 曾峻岳盼進季後賽：我還能丟

中央社／ 新北3日電
曾峻岳膝蓋不適先休養，但若進季後賽仍盼登板。聯合報系資料照
曾峻岳膝蓋不適先休養，但若進季後賽仍盼登板。聯合報系資料照

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中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊陣容今天異動，下放3名主力包括投手曾峻岳、野手范國宸與王苡丞到二軍，但如果悍將闖進季後賽，曾峻岳說：「只要球隊需要，我還可以丟！」

悍將從二軍拉上投手郭泰呈、野手高捷和張洺瑀，悍將總教練後藤光尊表示，曾峻岳膝蓋不適，范國宸腰部緊繃影響側腹肌，基於保險先下二軍，從二軍找近況不錯的球員升一軍。

曾峻岳說，主要是昨天在場地濕滑狀況下投球，對膝蓋負擔較大，投手教練希望他先休息，但如果球隊打進季後賽，「我還是可以」，有看了一下要進季後賽還剩什麼條件。

今年一度有機會競爭救援王的曾峻岳球季後段轉任第8局布局投手，本季以25次救援成功、7次中繼成功作收。曾峻岳很坦然地說，無論什麼角色都能幫球隊，第8局壓力較小，也幫自己調整。

曾峻岳回顧今年球季有不滿意的地方，但防禦率從去年3.00降到今年1.57，及出賽數增加是正面消息，尤其即使參加世界棒球經典賽（WBC）提早開機，仍幾乎待滿整季，他說：「算是蠻不簡單的。」

曾峻岳 中職 范國宸

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