中職／象迷為拋彩帶冒雨夜排 平野惠一：絕對全力以赴！

中信兄弟隊帶著季冠軍魔術數字M2前進新莊棒球場，尋求在今晚拋下黃色彩帶，此戰賣出1萬1600人滿座，兄弟球迷從前一天就開始排隊，兄弟教頭平野惠一說：「為了回應球迷的期待，一定會拚盡全力。」

兄弟昨天隔岸觀火，在樂天桃猿隊輸給台鋼雄鷹隊後，首度點亮下半季封王魔術數字M2，若今天兄弟贏球且猿隊輸給雄鷹，就將確定下半季冠軍落入兄弟手中。

平野坦言，昨天也有觀看猿隊與雄鷹之戰，但強調自己只是在分析、沒有絲毫緊張。談到下半季競爭激烈，平野認為是好事，「直到最後一刻都還不知道誰輸誰贏，這對中職來說是好事，也希望直到最後一戰，都可以讓球迷看到看了會覺得刺激、開心的比賽。」

不少兄弟球迷早已押寶此戰可能拋彩帶，在確定今晚有機會後，因外野為自由席，從昨天場外就湧現排隊人潮，無畏大雨來襲，迫不及待要進場拋彩帶。

媒體提及有許多象迷是從昨天就開始排隊，想拋彩帶的執念驚人，平野表示，「為了回應球迷的期待，一定會督促全隊拚盡全力，想辦法把勝利拿下來。」