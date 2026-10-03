U15世界盃／墨西哥延長賽扳倒美國 中華隊保有爭冠機會

富邦悍將隊的季後賽希望命懸一線，目前必須處在寄望統一獅隊逆勢奪下半季冠軍的微妙處境，總教練後藤光尊也知情，但不會有特別調度，「就和平常一樣就好」，還自嘲：「有時做什麼特別的事情，結果也不一定好。」

2026-10-03 15:23