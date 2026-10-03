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U15世界盃／墨西哥延長賽扳倒美國 中華隊保有爭冠機會
U15世界盃超級循環賽地主墨西哥隊以7：1擊退美國隊，讓稍早以4：5輸球的中華隊保有爭冠機會。
前6局打完墨西哥以0：1落後，7上關鍵安打追平戰局，7局打完以1：1平手，延長賽墨西哥火力大爆發，狂攻6分大局，8下美國沒有分數進帳，本屆賽事首次落敗。
中華隊目前複賽戰績2勝2敗，若想晉級，明天要擊敗多明尼加，且日本要打敗美國、墨西哥擊敗尼加拉瓜，才會與美國墨西哥形成三隊互咬，比較對戰優質率。
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