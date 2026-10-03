中職／悍將二軍奪冠後陣容3上3下 後藤光尊：我也想被拋

富邦悍將隊昨天以直落三之姿在二軍總冠軍賽橫掃台鋼雄鷹隊，奪得隊史第二冠，全隊賽後將二軍教頭酒井忠晴拋起慶祝。後藤光尊去年擔任二軍教頭，也帶隊挺進總冠軍賽，打滿5場輸給台鋼雄鷹隊，看今年二軍稱霸，笑答：「我也很想被拋，但沒辦法呢！」

後藤表示，自己去年在二軍總冠軍賽體會過輸球不甘心的感覺，今年二軍用三連勝很俐落地拿下了系列賽，「這些二軍選手真的是我們非常堅強的後盾呢！」後藤表示，「所以今天就把狀態好的選手叫上來了。」

悍將今天升上投手郭泰呈、野手高捷、張洺瑀，降下曾峻岳、范國宸、王苡丞，曾峻岳是因膝蓋不適，范國宸則是腰部的狀態，已經連帶影響到側腹肌，決定不讓他再硬撐。

郭泰呈在二軍總冠軍賽3場都負責第九局，後藤指出，他的直球與指叉球是最好的武器，屬於三振型投手，但經驗上還需加強，「在緊張時控球還是會不穩，這部分是未來的課題。」