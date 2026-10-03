聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將二軍奪冠後陣容3上3下 後藤光尊：我也想被拋
富邦悍將隊昨天以直落三之姿在二軍總冠軍賽橫掃台鋼雄鷹隊，奪得隊史第二冠，全隊賽後將二軍教頭酒井忠晴拋起慶祝。後藤光尊去年擔任二軍教頭，也帶隊挺進總冠軍賽，打滿5場輸給台鋼雄鷹隊，看今年二軍稱霸，笑答：「我也很想被拋，但沒辦法呢！」
後藤表示，自己去年在二軍總冠軍賽體會過輸球不甘心的感覺，今年二軍用三連勝很俐落地拿下了系列賽，「這些二軍選手真的是我們非常堅強的後盾呢！」後藤表示，「所以今天就把狀態好的選手叫上來了。」
悍將今天升上投手郭泰呈、野手高捷、張洺瑀，降下曾峻岳、范國宸、王苡丞，曾峻岳是因膝蓋不適，范國宸則是腰部的狀態，已經連帶影響到側腹肌，決定不讓他再硬撐。
郭泰呈在二軍總冠軍賽3場都負責第九局，後藤指出，他的直球與指叉球是最好的武器，屬於三振型投手，但經驗上還需加強，「在緊張時控球還是會不穩，這部分是未來的課題。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。