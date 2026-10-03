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中職／知道想進季後賽只剩一條路 後藤：那也要先贏了今天才行

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將季後賽僅剩靠統一獅拿下半季冠軍一條路，後藤光尊表示不會刻意調度。圖／富邦悍將提供
富邦悍將季後賽僅剩靠統一獅拿下半季冠軍一條路，後藤光尊表示不會刻意調度。圖／富邦悍將提供

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富邦悍將隊的季後賽希望命懸一線，目前必須處在寄望統一獅隊逆勢奪下半季冠軍的微妙處境，總教練後藤光尊也知情，但不會有特別調度，「就和平常一樣就好」，還自嘲：「有時做什麼特別的事情，結果也不一定好。」

悍將的季後賽之路還殘存一口氣，只剩獅隊取得下半季冠軍這個選項，則悍將還可能憑藉全年第三拿到門票，但獅隊在季冠軍爭霸的淘汰指數也只剩下1，最快若今天悍將輸給兄弟或獅隊輸給味全龍隊，就將確定悍將出局。

後藤坦言，知道結果已經大致底定，但球隊仍有季後賽的可能性。被問到明天可能面臨輸球反而有利的情況，他回應：「那也要先贏了今天才行，根本還沒辦法想到明天的事。」

後藤表示，今年整年下來，非常喜歡新莊棒球場球迷的應援聲、營造出來的氛圍，「為了回應這些加油聲，我們會戰到最後。」

中職 富邦悍將 後藤光尊

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