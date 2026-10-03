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韓職／王彥程本季提前報銷？韓華教頭：不會再以先發身分出賽
據韓媒《大田日報》報導，韓華鷹隊台灣左投王彥程因膝傷及負荷過重的疑慮，提前結束本季先發工作，目前在二軍擔任先發的19歲小將鄭宇宙可望獲得機會，填補輪值空缺。
韓華鷹總教練金卿文今天賽前談到王彥程是否還會登板，「除了膝蓋受傷之外，他這段時間也投了很多局，不是嗎？所以我認為沒必要勉強，不會再以先發身分出賽了。」
金卿29日就曾透露，「他（王彥程）本人說就算膝蓋貼紮布也能上場，但現在不是那種時候。」
韓華鷹將讓鄭宇宙再投1場先發，「原本打算讓宇宙直接結束本季、多觀察他一段時間，但如果在二軍先發表現還不錯，我打算在最後一場比賽前給他先發機會。」
鄭宇宙是去年選秀韓華鷹第一指名，最快球速156公里，上季出賽51場，有2場先發，防禦率2.85。本季鄭宇宙出賽44場，有3場先發，防禦率暴增至8.36。不過他本季在二軍防禦率僅0.84。
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