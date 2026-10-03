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中職／球迷送禮風波延燒！何品室融道歉：回覆方式很不成熟

聯合新聞網／ 綜合報導
何品室融。 聯合報系資料照
何品室融。 聯合報系資料照

2026名古屋亞運

樂天桃猿隊21歲小將何品室融最近發生球迷送禮風波，他的女友在IG曬出球迷送給何品的吊飾，配文引發許多網友不滿。何品昨晚打破沉默，透過IG限動公開道歉。

何品室融的女友日前在IG分享吊飾照片並寫道：「球衣吊飾是球迷送他的，全部上我的包包！」相關內容被轉發到Threads後，有球迷認為此舉不尊重送禮的粉絲。

何品現身留言區挺女友：「她覺得好看，我不能借她掛包包嗎？」許多網友對這個回應不買單，事件延燒後何品刪除回應，昨天深夜他透過IG限動道歉，「關於球迷送我的吊飾，想跟大家說聲對不起。那是球迷的心意，我沒顧慮送禮球迷的感受，事後回覆方式也很不成熟，傷了支持我的人，這是我的錯。」

何品強調，「之後大家的支持與善意，我都會好好珍惜，謝謝一直支持我的大家。我會專注在訓練和比賽上，用表現回報，不再讓大家失望。」

猿隊2024年選秀第二輪摘下何品室融，去年季後挑戰賽2打數2安打，還選到1保送。不過本季他出賽49場，只有1轟，打擊率僅0.165，OPS值0.492，在桃猿爭奪下半季冠軍之際被下放二軍。

何品室融發文道歉。圖／擷取自何品室融IG
何品室融發文道歉。圖／擷取自何品室融IG

樂天桃猿

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