U15世界盃／兩度因雨暫停 中華隊1分差不敵日本循環賽2勝2敗

U15世界盃棒球賽中華今天與日本交手，比賽因雨2度暫停，中華隊比賽前半段打線受制，6、7局追分，但攻勢沒能延續，終場以4比5吞敗。

U15世界盃棒球賽中華隊預賽帶著1勝1敗晉級超級循環賽（Super Round），昨天首戰擊敗墨西哥，今天與日本交手、勝敗攸關是否能取得晉級冠軍戰優勢。

中華隊先發投手葉壘開賽有狀況，先投出四壞保送、接著被敲出二壘打，1個出局數都沒有抓到就退場，劉祐安接替登板，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、三振、一壘方向滾地球出局，化解得點圈有人危機。

劉祐安2局上續投，被首名打者敲出安打、接著投出四壞保送，1人出局後被飯塚健心敲出安打失掉1分，3局上續投被首名打者三井蓮敲出陽春砲，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

中華隊4局上換上金韃麓．邁布特接替登板投球，2人出局後被井端巧敲出安打，接著投出四壞保送，再被成川蒼空敲出二壘打失掉2分，接著被關蓮太郎敲出安打再掉1分。

中華隊前半段打線受制於日本隊先發投手黑田蒼介，3局下1人出局後由曾祈嘉敲出團隊首支安打，但攻勢沒有延續，前5局打完僅敲出1支安打，選到2次四壞保送上壘、沒能拿下分數。

6局下面對日本隊後援投手土山碧斗，中華隊1人出局後靠著失誤、暴投站上二壘，2人出局後代打蔡政諭敲出安打，張少遠適時安打送回第1分，靠著捕逸跑回第2分，金韃麓．邁布特補上安打，送回團隊第3分。

中華隊7局下最後反攻機會，王聖穰、陳昶叡都敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，因暴投跑回1分，但攻勢沒能延續、吞下敗戰。

中華隊今天吞敗，賽後戰績2勝2敗，美國、日本目前都取得3勝優勢，中華隊明天超級循環賽最後一戰將與目前戰績同為2勝2敗的多明尼加交手。