中職／與李晧禎相擁後「淚灑球場」 李珠珢：謝謝陪我應援最後一場

富邦悍將隊韓籍啦啦隊李珠珢昨天迎來今年例行賽最後一場應援，與「大哥」李晧禎跳完中場舞後，再度淚灑球場，令粉絲感到不捨。

昨天預計是李珠珢今年例行賽最後1場應援，悍將以1：2輸給味全龍隊後，想晉級季後賽只能靠統一獅隊下半季封王。不過獅隊在下半季冠軍爭霸淘汰指數也只剩下1，最快明天中信兄弟隊贏球或獅隊輸球，就會確定悍將季後賽之路全線封閉。

若悍將未能進季後賽，昨天比賽就是李珠珢本季最後1場應援，她與李晧禎跳完中場舞後，李晧禎將李珠珢抱在懷裡，李珠珢忍不住在舞台拭淚。

畫面曝光後在社群平台上瘋傳，網友紛紛表達心疼，有粉絲鼓勵，「每一場比賽應援都是全心投入認真練習，無需理會酸言酸語，期望2027再見，你在我心中永遠是最閃耀的，永遠支持你。」李珠珢回覆該粉絲，「謝謝你陪我一起應援我的最後一場比賽，愛你。」