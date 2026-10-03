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中職／歷史總是驚人相似 兄弟連兩年帶M2踢館拚時隔16年染黃新莊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天由洋投菲力士先發，迎戰富邦悍將隊。圖／中信兄弟隊提供（資料照）
中信兄弟隊今天由洋投菲力士先發，迎戰富邦悍將隊。圖／中信兄弟隊提供（資料照）

2026名古屋亞運

中信兄弟隊昨晚休兵，靠樂天桃猿隊輸球點亮下半季冠軍魔術數字M2，最快今天在「新莊城堡」拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是2010年。

下半季爭奪戰還生存的3隊，今晚兵分3路出賽，兄弟在新莊棒球場面對富邦悍將隊，淘汰指數2的猿隊在桃園棒球場面對台鋼雄鷹隊，淘汰指數1的統一獅隊在亞太棒球場迎戰味全龍隊，若兄弟贏球加上猿隊輸球，魔術數字就將歸零。

新莊過去共4度誕生季冠軍，依序是2010年下半季兄弟象隊、2012年下半季Lamigo桃猿隊、2021年下半季統一獅隊、2023年上半季統一獅隊。若加上總冠軍的彩帶，則有1999年味全龍、2010年兄弟象，季冠軍加總冠軍6次拋彩帶合計4種顏色。

若覺得上述這段背景鋪陳似曾相識，並非錯覺，去年10月1日兄弟同樣帶著M2前進新莊，當天賽事同樣是猿隊碰上雄鷹、兄弟碰上悍將，而猿隊輸球的條件達成，兄弟卻打到延長10局，先遭魏全的二壘打追平，蔡齊哲面對蔡佳諺投出再見保送，兄弟晚了一天才回到主場洲際拋彩帶。

中職 樂天桃猿 富邦悍將 中信兄弟 統一獅

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