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中職／龍隊高張力戰局擊倒悍將 助獅隊取得季後賽門票
中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天以2比1擊敗富邦悍將隊，讓統一7-ELEVEn獅隊成為取得季後賽門票第2隊；已晉級台灣大賽的龍隊經歷高張力賽事，龍隊總教練葉君璋說，有助備戰。
獅隊確定取得全年戰績第2後，悍將只能靠獅隊奪得下半季第1後，藉全年勝率第3晉級季後賽，但中信兄弟隊與樂天桃猿隊都仍有下半季封王機會。
悍將在新北市新莊棒球場2局下雖靠林岱安二壘安打先馳得點，但龍隊5局上靠陳子豪陽春砲追平，平手僵局一路延續，打到8局下一度因雨暫停，打完9局兩隊都無法再突破。
10局上突破僵局制，悍將投手曾峻岳連飆2次三振後，被冉皓燐敲出安打，丟掉1分；10局下悍將一度拚到滿壘，最終龍隊投手林子昱守住危機未失分。
龍隊先發投手梅賽鍶（Cristopher Mercedes）投出個人單場新高116球，撐滿7局僅失1分非責失分，防禦率下修到1.79，最終無關勝敗，本季停留在第10勝，無緣一拚勝投王。
葉君璋賽後受訪表示，賽前設定梅賽鍶投球數在90球左右，但比賽膠著，或許投手教練有讓梅賽鍶拚勝投想法，不擔心疲勞問題，只擔心續投期間是否會受傷，影響台灣大賽。
與悍將纏鬥10局才分出勝負，葉君璋說，進季後賽前有這樣的比賽氛圍，應該有幫助，尤其第10局登板的林子昱能有機會面對關鍵時刻，「可能對他季後賽也有幫助。」
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