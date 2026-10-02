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中職／悍將季後賽之路只剩最後一口氣 獅隊成第2支晉級球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔先發8局失1分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔先發8局失1分。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊今天鏖戰到延長10局，張育成在滿壘局面遭到再見三振，以1：2不敵味全龍隊，悍將吞下3連敗，幫助今日休兵的統一獅隊確定取得全年第二，成為今年第二支挺進季後賽的球隊。

悍將日籍投手鈴木駿輔先發8局僅被敲3安打、失1分，為陳子豪第七局的陽春砲，龍隊梅賽鍶也有一場7局失1分（無責失）好投，為第二局申皓瑋靠失誤上壘，隨後遭林岱安敲二壘打掉分。

兩隊正規9局攻勢有限，以1：1平手進入延長賽，曾峻岳把關十局上，面對張政禹、王順和連飆2K後，被冉皓燐敲安丟掉1分。

悍將十局下面對林子昱，孔念恩打向左外野的飛球遭到接殺，突破僵局二壘跑者王念好挑戰三壘，原先判決出局，悍將提出挑戰後改判，王正棠代打選到保送，兩出局後林澤彬也靠保送上壘，滿壘局面交給張育成，最終吞K收場。

悍將的季後賽之路還殘存一口氣，只剩獅隊取得下半季冠軍這個選項，但獅隊在季冠軍爭霸的淘汰指數也只剩下1，最快明天中信兄弟隊贏球或獅隊輸球，就會確定悍將季後賽之路全線封閉。

中職 申皓瑋 鈴木駿輔 富邦悍將 統一獅

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