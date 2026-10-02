中職／桃猿單局連出4招成瞎忙 兄弟躺著亮燈M2最快3日新莊拋彩帶

樂天桃猿隊在爭冠關頭遭遇「水鬼」，今天以3：7不敵台鋼雄鷹隊，中信兄弟隊因此首度點亮下半季封王魔術數字M2，最快明天將在新莊棒球場鎖定隊史第21座季冠軍。

桃猿此役短暫的領先在三局上，陳晨威、馬傑森安打開路，梁家榮高飛犧牲打開張分數，但下半局隨即失守，從此一路落後。

猿隊先發投手曾家輝繳出7局失4分，賽前本季累積113.2局，至此戰後達標120局規定局數，跟進雄鷹黃子鵬，成為本季聯盟土投達標第二人。

曾家輝三局下因陳世嘉、王博玄、曾子祐連3棒安打串連丟掉2分，第四局保送紀慶然、湯家豪安打，再次面臨得點圈危機，黃劼希的安打送回雄鷹第3分，魔鷹再於第六局敲出陽春砲。

雄鷹由陳正毅先發5局失2分退場，猿隊雖落後但攻勢頻頻，第七局前兩位打者都上壘，馬傑森執行短打推進二、三壘有人，梁家榮的滾地球送回猿隊第3分；第八局廖健富敲二壘打開路，猿隊頻頻出招，啟用2任代打（林智平、林泓育）、2任代跑（林立、林子偉），最終瞎忙一場，下半局就見雄鷹單局灌進3分帶走氣勢。

猿隊輸掉這一戰，也助兄弟點亮下半季封王魔術數字M2，最快將在明天新莊棒球場拋下黃色彩帶，此戰已確定滿場1萬1600張門票售罄。