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中職／藍色彩帶飄落！悍將直落三橫掃雄鷹 隊史第二度稱霸二軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬鋼第八局敲出逆轉兩分砲。圖／中華職棒聯盟提供
馬鋼第八局敲出逆轉兩分砲。圖／中華職棒聯盟提供

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富邦悍將隊在二軍總冠軍賽上演清盤秀，今天再以5：4擊敗台鋼雄鷹隊，直落三封王，拿下隊史第二座二軍總冠軍，今年由日籍教頭酒井忠晴執掌兵符，繼2022年陳金鋒領軍後再度奪冠。

悍將在系列賽前兩戰都以大比分差勝出，今天尋求終結戰線，第1分在4局上率先由劉承佑得點圈安打送回，但先發投手黃子宸也在下半局陷入動盪，被敲2安打、1保送形成滿壘，范柏絜接手先因暴投掉分，吳柏萱高飛犧牲打助雄鷹超前戰局。

悍將1：2落後，直到第八局迎來轉機，李宗賢安打開路，馬鋼補上兩分砲逆轉戰局，後續仍有攻勢串連，高捷的三壘打挹注兩分打點，悍將單局4分入袋，改寫為5：2領先。

雄鷹八局下也有3支安打串連追回2分，悍將帶著5：4領先進入第九局，觀眾席上開始發放藍色彩帶，九局下推出郭泰呈連3場關門，連抓兩出局後保送董秉軒，隨後面對朱蒙投出再見三振，嘉義市棒球場飄落藍色彩帶。

中職 富邦悍將 陳金鋒 李宗賢

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