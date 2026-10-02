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中職／進台灣大賽仍要全力搶勝 葉君璋：這樣對大家比較公平

中央社／ 台北2日電
中華職棒味全龍隊率先取得2026台灣大賽門票，面對剩餘例行賽仍會全力應戰，總教練葉君璋（圖）2日受訪時認為，這對其他仍在競爭季後賽的隊伍較公平。圖味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊率先取得2026台灣大賽門票，面對剩餘例行賽仍會全力應戰，總教練葉君璋（圖）2日受訪時認為，這對其他仍在競爭季後賽的隊伍較公平。圖味全龍隊提供

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中華職棒味全龍隊提前取得台灣大賽門票，但季後賽另2支隊伍尚未出爐，龍隊總教練葉君璋說：「我們還是會想辦法贏，這樣對大家比較公平。」

龍隊因手握上半季冠軍、年度勝率第1，確定晉級台灣大賽並享有主場優勢，球團已經安排好總冠軍賽5場主場都在台北大巨蛋，無論賽事是否打滿7場，都先預定好場地。

龍隊要對上季後挑戰賽勝出的隊伍，然而賽季打到剩下10場比賽，這2張季後賽門票尚未出爐。葉君璋今天接受媒體聯訪時表示，這就是中職賽制特殊的地方，如果是採取單一賽季制，「可能就看不到這麼競爭的場面。」

不過聽到外界認為龍隊可以「坐山觀虎鬥」，葉君璋立刻說：「我有特別交代不可以這樣講。」葉總認為其他球隊都還在爭取季後賽，結果未出爐前，龍隊仍要全力應戰。

也因此龍隊除了鋼龍（Andrew Gagnon）休兵外，洋投都按照正常輪值先發，野手未進行大幅度升降，葉君璋表示，頂多是比賽中間考量球員傷勢、體能，會有較多輪替。

葉君璋 台灣大賽 中華職棒

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