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中職／悍將關鍵戰排蔡袁華辰先發 後藤光尊盼帶來不同氣氛

中央社／ 台北2日電
中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊在爭取季後賽關鍵時刻，讓新人蔡袁華辰（圖）扛起先發游擊。悍將總教練後藤光尊2日受訪時說，希望蔡袁華辰營造不同氣氛，球隊現況也缺游擊手。圖富邦悍將隊提供
中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊在爭取季後賽關鍵時刻，讓新人蔡袁華辰（圖）扛起先發游擊。悍將總教練後藤光尊2日受訪時說，希望蔡袁華辰營造不同氣氛，球隊現況也缺游擊手。圖富邦悍將隊提供

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中華職棒富邦悍將隊在爭取季後賽門票的關鍵之戰，讓新人蔡袁華辰扛起先發游擊，展現大膽調度，總教練後藤光尊表示，期待他為球隊帶來不同氣氛，而現況也的確缺少游擊手。

悍將9月30日對上全年度戰績第2的統一7-ELEVEn獅隊，安排蔡袁華辰扛起游擊，也是他一軍生涯首次先發，總計2打數敲出1支安打，但也出現1次守備失誤。

後藤光尊今天接受媒體聯訪時表示，蔡袁華辰固然能力上還有不足，但是很有精神的選手，希望帶給球隊不同氛圍，也能增加他的經驗，希望能因此成長，不過畢竟第1場比賽，看起來有點緊張。

觀察蔡袁華辰的首次出賽，後藤光尊認為，在打擊上有呈現出好的地方，但面對一軍層級投手仍有不足，首要增加的就是揮棒速度，「不過以球隊現狀來說，確實缺乏游擊手，也只能用現有健康的選手，教練團會多點耐心，繼續用他。」

蔡袁華辰先發當天，悍將同時也將老將王勝偉拉上一軍，後藤光尊指出，主要也是因游擊人手不足，在蔡袁華辰先發時需要有人在後面待命，以防萬一。不過悍將今天就將王勝偉下放二軍，拉上捕手豊暐。

後藤光尊 王勝偉 中華職棒

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