U15世界盃／中華隊扣倒墨西哥取2勝 下一戰強碰日本

U15世界盃棒球賽超級循環賽今天開打，帶著預賽1勝1敗晉級的中華隊首戰面對墨西哥隊，靠著投打發揮以10比0在6局提前結束比賽，明天再戰同為2勝1敗的日本隊。

中華隊1局下靠著王聖穰在滿壘時的觸身球先馳得點，並在4局下對手失誤連連時又攻下3分拉開差距，接著5局下、6局下各得3分，林定緯的1分打點三壘安打拉開分差，提前結束比賽。

外野手林定緯雖是替補上場，但3打數3安打、敲回1分打點，另外一壘手黃承勳也是單場3安打演出，捕手王羽翔貢獻2安打、2分打點。

中華隊先發投手陳柏駿投2局未被敲安，另有4次三振、2次四壞保送，後續接替的陳昶叡投3局被敲5支安打、3次三振無失分，曾亦誠後援1局未被敲安，3人聯手完封。