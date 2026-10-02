中職／吳奇隆不來「新莊城堡」開球了！悍將球團：身體不適

中華職棒球團邀請嘉賓再次因為場上政治事件生波，原訂10月4日要赴新莊棒球場開球的吳奇隆，近日持五星旗祝「國慶快樂」，話題延燒之際，悍將今天公告，吳奇隆因身體不適取消開球。

10月1日為中國大陸國慶，吳奇隆拍攝影片，持五星旗到北京天安門廣場，祝「國慶節快樂」，掀起極大討論，球迷擔心悍將此時找來開球會有爭議，官方粉絲團也湧入不少留言。

悍將球團今天下午發出公告：「吳奇隆先生因個人身體不適，取消原訂10月4日開球活動。」

球團同步公布退票辦法，因應活動異動，如有票務調整需求，本場賽事開放受理免手續費退票，退票截止日為比賽日前一日（10/3）23:59止。