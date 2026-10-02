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中職／悍將季後賽命脈撐118場起跳 已是近6年最頑強賽季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊季後賽希望命懸一線。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊季後賽希望命懸一線。圖／富邦悍將隊提供

2026名古屋亞運

富邦悍將隊的季後賽希望命懸一線，最快將在明天確定所有活路全線封閉，屆時將是撐到本季第118場比賽，已是悍將自2021年以來最晚出局的一次。

統一獅隊鎖定全年第二的魔術數字僅剩M1，若悍將今晚輸給味全龍隊，就將確定獅隊晉級季後賽；然而獅隊在下半季冠軍之爭的淘汰指數也還有1，數學上仍有獅隊奪季冠軍、悍將以全年第三拿到季後賽門票的機率，而今天獅隊及下半季居領先的中信兄弟隊都沒有出賽，因此悍將還能撐過今晚。

悍將2018年打季後賽，是球團史至今唯一一次寶貴經驗，接下來在2020年撐到第120場，面對贏球封王、輸球出局的生死戰，最終遭到獅隊完封。從2021年起算，悍將去年在109場確定季後賽之路全線封閉，2021、22、24年都是在第112場淘汰，2023年則在第113場後正式成為「水鬼邦」。

富邦悍將近6年確定無緣季後賽時的已賽場次

年份｜場次｜戰績

2021 112場 49勝59敗4和

2022 112場 40勝68敗4和

2023 113場 45勝63敗5和

2024 112場 50勝61敗1和

2025 109場 39勝70敗

中職 統一獅 富邦悍將

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