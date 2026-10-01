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中職／不在意無法改寫中職紀錄 蔣銲：因為我喜歡棒球

中央社／ 台北1日電
味全龍隊洋投蔣銲。圖／味全龍隊提供（資料照）
味全龍隊洋投蔣銲。圖／味全龍隊提供（資料照）

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中華職業棒球大聯盟味全龍隊洋投蔣銲今天不登板就能改寫中職最低防禦率紀錄，但他選擇續戰統一7-ELEVEn獅隊而遭打下3分錯過歷史，他說：「因為我是棒球選手，我喜歡棒球。」

蔣銲（John Gant）表示，防禦率是個人成績，但目標是贏下總冠軍，要做的是贏下比賽，一路打進台灣大賽並奪冠。只要拿冠軍，防禦率多少根本不重要。

蔣銲賽前防禦率1.36且局數達標，晚間在台北市天母棒球場的保留比賽原已投完3局無失分，休戰就可超越中職單季最低防禦率1.40紀錄，但他選擇上場，最終全場投完8局失3分，防禦率升到1.49，無緣締造歷史。

蔣銲賽後接受訪問說：「我喜歡棒球，既然有比賽我就上去投。」

登板雖也有助於台灣大賽前調整，但蔣銲表示，沒想過這點，作為球員，不會想在一年最重要比賽前有3週沒出賽。

蔣銲在第4局曾以大動作抗議主審好球帶，獅隊總教練林岳平說，或許由於情緒導致節奏被打亂；蔣銲說：「他錯了」，動作確實看起來有生氣，但他沒被情緒帶著走，要是他真的動怒，應會看到他被裁判驅逐出場。

蔣銲表示，當下那球是好球，裁判卻說是壞球，「那就過去了」。那局對方打者確實掌握得好，就是有辦法把球打穿。

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