中職／艾菩樂領軍搶下重要勝利 猿1場勝差緊咬兄弟力拚季冠軍

樂天桃猿隊今天作客高雄澄清湖球場，洋投艾菩樂先發7局失1分，優質表現領軍2：1搶下重要勝利，猿隊下半季排名仍居第2，落後中信兄弟隊的勝差拉近到1場，例行賽最後4戰全力爭取季後賽門票。

艾菩樂用92球完成7局任務，被台鋼雄鷹揮出7支安打，投出6次三振，本季戰績6勝9敗、防禦率2.81，賽後獲選單場MVP。

猿隊1局上就展開攻勢，陳晨威安打、梁家榮獲保送，馬傑森再揮出安打攻下全場第1分；5局上嚴宏鈞安打，陳晨威揮出內野滾地球靠失誤上壘， 梁家榮適時安打攻下1分，形成2：0領先。

雄鷹5局下靠高聖恩、湯家豪連續兩支二壘打攻下1分，也是全場唯一破蛋機會，終場以1分之差輸球，吞下3連敗，下半季和年度排名都墊底。

雄鷹先發投手廖乙忠投4.2局退場，被揮出9支安打、出現兩次保送，失兩分有1分自責，吞下本季首敗。